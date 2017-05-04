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04 мая 2017
Главные новости Москвы
17:49  04 мая 2017 1

«Не плачь по мне, Украина!» Сурков прокомментировал свои странные фотографии

Владислав Сурков, сурков владислав
Политик чувствует себя хорошоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Помощник президента Владислав Сурков опроверг слухи о своей болезни, которые распространились в Интернете после публикации фото, на котором политик выглядит сильно похудевшим и изможденным.

По словам Суркова, которые приводит издание «Русский пионер», он полностью здоров, чего желает и остальным. Реакция украинских и российских СМИ его приятно удивила, так как политик не подозревал, что настолько популярен.

«Главное в общественной реакции — тотальное неравнодушие. Чехов призывал бояться равнодушных. А неравнодушные могут только радовать», — подчеркнул Сурков.

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«Я изменился, конечно, и это нормально, — признал помощник президента. — Ходить всю жизнь с одним и тем же выражением лица — это скучно и негигиенично. Как носить, никогда не снимая, какие-нибудь штаны. Перемены неизбежны».

Сурков добавил, что теперь хотел бы заняться фотографией. Не вообще, а именно той, которая вызвала такой переполох в социальных сетях. «Мне любопытны не только психологическое и социальное измерения проблемы, но и, так сказать, технический ракурс, — пояснил политик. — Например, каким аппаратом был сделан снимок? Не рентгеновским ли?»

Опроверг слухи о болезни помощника президента и политолог, руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который лично встретился с Сурковым 3 мая уже после его поездки в Сочи.

«Выглядит отлично. Здоров. На мой вопрос про странное фото и бурную реакцию украинских СМИ со свойственной насмешливостью ответил: „Не плачь по мне, Украина!“», — написал Чеснаков на своей странице в социальной сети Facebook. Там же он разместил еще несколько фотографий, где Сурков выглядит гораздо лучше, чем на снимке, который растиражировали в Сети.

Лев Истомин
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