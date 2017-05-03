«Диеты из интернета оборачиваются депрессиями и истощением»

14:40 03 мая 2017 0

По мнению колумниста, Сурков не выглядит, как приверженец диеты Фото: Instagram Анастасии Кашеваровой

Последние фотографии Владислава Суркова, опубликованные «Коммерсантом», поразили общественность. На обнародованных снимках из Сочи помощник президента выглядит сильно похудевшим. В Instagram журналистки Анастасии Кашеваровой, которая распространила фото, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Сурков просто сидит на диете.

Что с Владиславом Сурковым, почему голодание во имя красоты вновь возвращается в моду и как похудеть, не оказавшись на больничной койке — в авторской колонке известного диетолога, основателя клиники красоты и здоровья Светланы Титовой.

Практически каждый год появляются все новые диеты. Все они позиционируются исключительно как «наиболее эффективные». Однако знаменитые люди, актеры, политики, как правило, предпочитают обращаться за помощью к специалистам. Они редко прибегают к помощи шаблонных диет, которые в изобилии сегодня присутствуют в интернете. Следует понимать, что схемы, которые не разработаны индивидуально под конкретного человека, в основном, довольно агрессивны и ни к чему хорошему не приводят. Зачастую они оборачиваются для человека нервными срывами, депрессиями и истощением.

Сейчас можно найти практически любую диету. Если вы хотите отыскать пончиковую диету, то можете не сомневаться — есть и такая. Некоторые, например, круглыми сутками едят только крупы, чтобы похудеть.

Последняя самая модная фишка — это шестиразовое питание. Люди начинают целый день есть и, соответственно, довольно быстро наоборот набирают вес. Они забывают, что подразумевается дробное питание — то есть человеку предписано разделять прием пищи на несколько небольших порций.

Такие схемы назначают гастроэнтерологи пациентам, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. На практике же подчас получается, что люди, стремящиеся похудеть, полноценно едят шесть раз в день! А потом они говорят: «Мне подобная программа не подходит, сбросить вес не удалось».

В интернете можно найти диету даже на пончиках Фото: depositphotos.com © URA.RU

Другая фишка — питьевая диета, которая основана на снижении потреблении воды. В итоге люди не пьют за два часа до еды, во время еды и после. Поскольку пить хочется, пытаются заменить воду чаем, пакетированными соками, но это на самом деле невозможно.

Диета — это очень опасная вещь. Немало случаев, когда люди, пытаясь сбросить вес, доводят себя до ужасного состояния, поскольку из их организма вымываются необходимые вещества. Это приводит к серьезным сбоям — нарушается работа желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. В результате у людей появляются неврозы, ломаются волосы и ногти.

Особенно это опасно для подростков, которые много времени проводят в интернете и находят там самые чудовищные рецепты похудения. Многие дети доводят себя до того, что даже сбивается работа половой системы. Есть риск, что у нас через поколение 50 процентов женщин окажутся бесплодными. Надо помнить, что диета — это не шутка, такие необдуманные эксперименты могут даже убить или всерьез подорвать здоровье.

Правильное питание — для каждого свое, универсальных рецептов тут нет. У каждого свой анамнез, возраст, климат проживания и желаемый результат.

Маловероятно, что изменения, произошедшие с помощником президента, чьи снимки сейчас так активно обсуждаются в социальных сетях, связаны с модной диетой.

Не думаю, что он стал бы самостоятельно подбирать себе схему в интернете, чтобы потом изнурять себя. У человека достаточно возможностей для того, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью к специалистам-диетологам, которые помогут похудеть без вреда для организма. В случае с Владиславом Сурковым, возможно, сказывается весна и накопившаяся усталость.

Мнение колумниста может не совпадать с мнением редакции.