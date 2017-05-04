18:10 04 мая 2017 0

Зоозащитница объявила голодовку у здания правительства области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Зоозащитница Юлия Баталова-Иванова объявила голодовку у здания правительства Тюменской области, жалуясь на полицейский произвол. Она обвиняет одного из участковых в незаконном задержании и в административном аресте по надуманным причинам, при этом называя его лучшим в галактике. Причиной своих бед она называет тюменского «золотого короля» Игоря Ракшу, который сейчас собирается разводить игуан.

Тюменская зоозащитница вышла к зданию правительства региона в накидке с надписью: «Голодовка. Шаймуканов, 5 ОП, лучший участковый галактики».

Юлия Баталова-Иванова объявила голодовку у здания правительства Тюменской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Иронично названного «лучшим в галактике» участкового отдела полиции №5 Руслана Шаймуканова Баталова-Иванова обвиняет в незаконном применении власти.

«Преступлением я называю незаконное лишение свободы участковым Шаймукановым. Он представил фальсификат и события, которые в реальной жизни не происходили, — рассказала корреспонденту „URA.RU“ пикетчица. — 15 ноября 2016 года я была арестована этим участковым на ровном месте. Меня оформили по статье 19.3 за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции за то, что он ко мне подошел и начал угрожать применением физической силы. Он сказал, что ко мне будет применён слезоточивый газ и спецсредства».

Баталова-Иванова пояснила, что после этого провела трое суток в изоляторе временного содержания в поселке Винзили. Однако первопричиной своих бед Юлия считает конфликт, случившийся между ней и тюменским «золотым королем» руководителем «Русской ювелирной сети» и городским депутатом Игорем Ракшой из-за двух игуан, которые жили в ювелирном магазине. По мнению Ивановой, их содержание можно было назвать не иначе, как «издевательством» над животными.

«Ракша в фейсбуке в течение месяца отправлял меня в Винзили. В конечном итоге, этим участковым я была арестована и помещена в ИВС Винзили», — пояснила странные совпадения Баталова-Иванова.

Депутат гордумы Тюмени и генеральный директор «Русской ювелирной сети» Игорь Ракша Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Я писал на нее заявление на уголовное дело за ее ложь, но потом простил ее и отозвал бумагу, — рассказал Игорь Ракша. — Честно сказать, я ей благодарен за то, что она акцентировала внимание на игуанах. И у нас подскочили продажи. Нам принесли третью игуану мужского пола. Мы отдали их на размножение в тюменский зоопарк. Сейчас мы создали общество защиты игуан в Тюмени и строим для них специальный террариум с бассейнами и испарителями. Будет один из самых больших в стране».

В отделе полиции №5 Тюмени ситуацию с незаконными задержанием Юлии Баталовой-Ивановой отказались комментировать.