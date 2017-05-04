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04 мая 2017
Главные новости Москвы
17:58  04 мая 2017 0

Политтехнологи дали советы Путину на кампанию-2018

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир, жест рукой
Исследование о "путинском большинстве" подняло вопрос: а что Путин как кандидат может предложить россиянамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты определили основные болевые точки, над которыми главному кандидату следует будет работать в ходе предвыборной президентской кампании, в случае если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру. Спонтанная консультация кремлевского штаба случилась во время презентации доклада «Путинское большинство накануне большого избирательного цикла» Фонда Развития гражданского общества (ФоРГО), о котором «URA.RU» писало ранее.

Результаты исследования показали, что на данный момент уровень электоральной поддержки действующего президента колеблется в рамках 61% — 66%. В процессе обсуждения выводов исследования возник вопрос о том, что сможет предложить Владимир Путин, если он заявляет об участии в выборах своему избирателю.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин обратил внимание на три назревших проблемных составляющих, которые потребуют особого внимания в ходе президентской кампании 2018.

Во-первых, это экономический блок. «Об изменении структуры экономики говорить мало, нужно уже, наконец, его сделать». На экономическую часть программы будет обращено, скорее всего, особое внимание электората, поскольку запрос у общества на это есть колоссальный, отметил политтехнолог.

Вторым ключевым вопросом станет проблема выравнивания дисбаланса внутри России, а именно выстраивание отношений между центром и регионами.

Третьим столпом программы будущего кандидата может стать тема смены политического поколения и ротация управленческих кадров, считает Костин.

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов обратил внимание на плотность внимания «путинского большинства» к международной повестке. Согласно докладу ФоРГО, наиболее популярными политиками после Владимира Путина у опрошенных стали представители внешнеполитического блока — Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

«В связи с такими данными, я бы как практик посоветовал штабу главного кандидата обратить внимание на внутренний контур. Судя по результатам исследования, электоральный ресурс можно будет расширять в этом направлении — в работе над внутренними проблемами страны», — предложил свой вариант Куртов.

Напомним, что в четверг, 4 мая, ФоРГО опубликовало третье исследование, изучающее «путинское большинство», их ценностный каркас и демографию.

Марина Иванова
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