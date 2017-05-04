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04 мая 2017
03 мая 2017
20:13  04 мая 2017 0

Инспектор ГАИ из ХМАО, задержавший сына высокопоставленного силовика, попал под уголовное дело

Виды Екатеринбурга, гаи, правила дорожного движения, полиция россии, дпс, гибдд, пдд, дорожная инспекция
В Югре судят инспектора, заявившего, что он задержал пьяного сына экс-главы ГИБДДФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудником госавтоинспекции, заметившим признаки алкогольного опьянения у сына экс-главы ГИБДД ХМАО-Югры Сергея Алгазина, является командир роты №1 ОБДПС ГИБДД России по Сургуту Сергей Иванов. Он же выступает в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в рамках п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Как заявил Иванов «URA.RU» в четверг, 4 мая, по его мнению, уголовное преследование вызвано его принципиальной позицией в истории с задержанием родственника высокопоставленного силовика.

Согласно официальным материалам следствия, Сергей Иванов нарушил закон в ходе другого задержания, которое также происходило в Сургуте. Инспектор был среди сотрудников ГИБДД, которые устроили погоню за остановленным в районе улицы Киртбая автомобилем. Водитель отказался выходить, заблокировал двери машины и попытался уехать от полицейских. Когда преследуемая машина была настигнута, один из сотрудников ДПС нанес пассажиру задержанного авто удары ногами в область туловища, что было расценено как превышение должностных полномочий. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

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Источник: в Югре сын высокопоставленного силовика попался пьяным за рулем

По версии Иванова, его оставили «крайним» в произошедшем эпизоде. Сотрудник ДПС утверждает, что в реальности задержанные также находились в состоянии алкогольного опьянения, оказывали физическое сопротивление полицейским, из-за чего последние вынуждены были применить силу. При этом, говорит собеседник, нападавших успокаивал силовым способом не только он один, но и другие его коллеги. В официальном заявлении СУ СК РФ по ХМАО-Югре причиной для составления протокола в адрес водителя остановленной на улице Киртбая машины послужило отсутствие у него полиса ОСАГО.

Ранее источники «URA.RU» в правоохранительных органах региона сообщили, что сын высокопоставленного силовика, Сергей Алгазин-младший, управлял автомобилем в нетрезвом виде и попал в аварию в Сургуте. В УМВД по ХМАО-Югре официально подтвердили, что сын экс-главы ГИБДД Югры действительно становился участником ДТП. Стороны договорились на месте, и происшествие было оформлено по Европротоколу. Проверка со стороны отдела собственной безопасности нарушений не выявила.

Находились ли участники аварии в состоянии алкогольного опьянения, в полиции не уточнили.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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