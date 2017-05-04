Убийца, жертве которого полиция пообещала приехать «описать труп», признал вину

21:42 04 мая 2017 0

Мужчину отправят за решетку на много лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Бочков, обвиняемый в убийстве своей бывшей сожительницы 36-летней Яны Савчук, выступая с последним словом в Советском районном суде Орла, полностью признал свою вину и заявил о готовности понести наказание за совершенное преступление, раскаявшись в нем.

«Видит Бог, я не мешал следствию в расследовании дела. Я полностью согласен со всей строгостью того наказания, которое просит государственное обвинение», — сказал Бочков. Приговор по громкому уголовному делу огласят 5 мая, пишет RT.

Следствие полагает, что в ноябре 2016 года в центре Орла в результате ссоры мужчина вытащил бывшую сожительницу за волосы из машины и забил ее ногами до смерти, нанеся ей 19 ударов.

В день убийства девушка звонила в полицию и просила защитить ее от гнева бывшего возлюбленного, однако участковый уполномоченный Наталья Башкатова заявила, что полиция приедет, когда нужно будет описать труп звонившей. Впоследствии так и произошло, писало ранее URA.RU.

Гособвинение запросило для подсудимого 14 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование, сопряженное с угрозой убийства.