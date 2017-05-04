{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 мая 2017
Главные новости Москвы
21:42  04 мая 2017 0

Убийца, жертве которого полиция пообещала приехать «описать труп», признал вину

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Мужчину отправят за решетку на много летФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Бочков, обвиняемый в убийстве своей бывшей сожительницы 36-летней Яны Савчук, выступая с последним словом в Советском районном суде Орла, полностью признал свою вину и заявил о готовности понести наказание за совершенное преступление, раскаявшись в нем.

«Видит Бог, я не мешал следствию в расследовании дела. Я полностью согласен со всей строгостью того наказания, которое просит государственное обвинение», — сказал Бочков. Приговор по громкому уголовному делу огласят 5 мая, пишет RT.

Следствие полагает, что в ноябре 2016 года в центре Орла в результате ссоры мужчина вытащил бывшую сожительницу за волосы из машины и забил ее ногами до смерти, нанеся ей 19 ударов.

В день убийства девушка звонила в полицию и просила защитить ее от гнева бывшего возлюбленного, однако участковый уполномоченный Наталья Башкатова заявила, что полиция приедет, когда нужно будет описать труп звонившей. Впоследствии так и произошло, писало ранее URA.RU.

Гособвинение запросило для подсудимого 14 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование, сопряженное с угрозой убийства.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров