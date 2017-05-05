06:46 05 мая 2017 0

Гособвинение требует для Януковича пожизненного заключения Фото: tsn.ua

Более ста свидетелей, среди которых высокопоставленные чиновники Украины, дадут показания по делу о так называемой государственной измене экс-президента страны Виктора Януковича.

По данным Главной военной прокуратуры Украины, в суде выступят бывший премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев и другие.

«Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории Автономной Республики Крым», — приводит «Интерфакс» слова прокурора Руслана Кравченко.

Отмечается, что некоторые свидетели ранее уже были допрошены во время досудебного расследования.

Процесс начнется 18 мая в Оболонском районном суде. Государственное обвинение будет просить для Януковича пожизненного заключения.