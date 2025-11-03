ЕК оценивает последствия возможной продажи активов «Лукойла» в странах Европы

«Лукойл» в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европейская комиссия (ЕК) осуществляет анализ вероятной реализации принадлежащих нефтекомпании «Лукойл» активов в государствах-членах ЕС для оценки возможных последствий данной сделки. Об этом сообщил представитель ЕК Олоф Жилл.

«По этому вопросу мы находимся в контакте с Болгарией и всеми государствами-членами, чтобы понять все последствия предполагаемой продажи международных активов „Лукойла“. В настоящее время мы не можем сказать больше», — заявил Жилл в ходе брифинга в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

В конце октября 2025 года руководство «Лукойла» объявило о намерении продать свои зарубежные активы в связи с введением санкций против компании и ее дочерних структур со стороны ряда западных государств, передает RT. В компании сообщили, что уже приступили к рассмотрению поступающих предложений от заинтересованных приобретателей. 30 октября стало известно, что от Gunvor Group поступило предложение о покупке дочернего предприятия Lukoil International GmbH, в собственности которого находятся зарубежные активы нефтяной компании.

