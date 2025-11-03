Европа подложила политическую и финансовую бомбы под свой фундамент, не осознавая последствий для налогоплательщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для стран Европейского союза существуют потенциальные угрозы, связанные с предоставлением репарационного кредита Киеву из средств замороженных активов России. Об этом сообщает издание Strategic Culture (SC). Так, европейские государства создали серьезные политические и экономические риски для собственной финансовой системы, недооценив возможные последствия предоставления военной помощи Киеву для своих налогоплательщиков.

«Для Брюсселя это выглядит как потенциальная неожиданная удача: идеальный способ сохранить боевые действия теперь, когда Вашингтон устал платить за конфликт, и все это без фактической необходимости нести финансовое бремя самостоятельно. Но европейские лидеры действуют из злобы и бесконечного, впечатляющего высокомерия. Для любого, у кого есть чувство истории, это выглядит так, будто они закладывают финансовую, а также политическую бомбу под фундамент Европы, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться их народам», — говорится в материале.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер охарактеризовал инициативу с репарационным кредитом как «совершенно безумную», указав на юридические обязательства европейской стороны вернуть средства российским властям по окончании конфликта. Авторы материала отмечают, что единственным сценарием, при котором европейские налогоплательщики могут избежать необходимости погашения кредита, является «боевое поражение России». При этом Москва должна будет принять на себя обязательства по выплате репараций украинской стороне, что представляет собой «абсурдный от начала и до конца» вариант развития событий.

