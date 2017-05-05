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05 мая 2017
04 мая 2017
10:13  05 мая 2017 0

Два КамАЗа провалились под асфальт в Набережных Челнах. ВИДЕО

Под КамАЗами внезапно провалился асфальтФото: скрин YouTube

Два КамАЗа ушли под землю на родине грузовиков — в Набережных Челнах. Очевидец запечатлел весь процесс погружения легенды автопрома на стоянке для большегрузов. Судя по всему, недавно положенный асфальт оказался не готов к нагрузке.

Видео инцидента появилось на видеохостинге YouTube. На кадрах видно, что машины стояли на участке, который был покрыт свежим асфальтом.

По информации местных СМИ, грузовики удалось достать из ямы, машины не получили серьезных повреждений.

Семен Гринберг
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