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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
11:40  05 мая 2017 0

«Единственного честного гаишника» из Югры, заявившего о беззаконии в МВД, заставили уйти на пенсию. «Систему не сломать»

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, сотрудник гибдд, дпс, полиция, гаи гибдд
Одним "честным гаишником" в ХМАО стало меньшеФото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудник ГИБДД Нижневартовска Андрей Ласкин, которого в сети прозвали «единственным честным гаишником», ушел на пенсию. Об этом сам Ласкин рассказал «URA.RU».

По словам экс-полицейского, его вынудили уйти со службы. «Напрямую, конечно, никто не говорил. Но нормально работать не давали и не дали бы дальше, поэтому вышел на пенсию. Пока не думал, чем заниматься дальше. Ни о чем не жалею, и сделал бы все точно так же. Как говорится, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть», — рассказал Андрей Ласкин.

«Единственный честный гаишник» покинул службу
Фото: страница Андрея Ласкина в «Одноклассниках»

Инспектор ГИБДД Андрей Ласкин прославился после того, как выложил в Сеть видеозаписи с места задержания людей, которые якобы управляли автомобилями в состоянии опьянения. Инспектор заявил, что протоколы о задержании были уничтожены его руководством, а никто из героев видеороликов не понес наказания.

В полиции прошла служебная проверка, по итогам которой Ласкин был уволен, однако в сентябре 2016 года решением городского суда его восстановили на службе. Окружной суд также принял сторону полицейского, однако Ласкину все-таки пришлось уйти на пенсию.

Первый «честный гаишник» Югры также дал совет своему коллеге из Сургута Сергею Иванову, который, по его словам, задержал после ДТП сына бывшего главы ГИБДД ХМАО Сергея Алгазина, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

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«Ты за кого болеешь? Это пьяный в стельку сын Алгазина»

«У каждого должна быть своя голова не плечах. Систему не сломать, это точно. Система обороняется и защищает. Ты один, а их много, но если и нас станет много, и таких случае станет все больше, то, может быть, мы сможем поменять ситуацию в полиции», — поддержал Иванова Андрей Ласкин.

Иванов после задержания Алгазина-младшего стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нанесении побоев другому водителю во время задержания. По версии сотрудника ДПС, его подставляют из-за истории с сыном бывшего главы ГИБДД Югры.

Антон Степыгин
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