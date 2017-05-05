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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:59  05 мая 2017 0

Детей недокармливают: прокуратура взялась за школы Екатеринбурга со «столами для богатых и бедных»

День знаний. 1 сентября 2014г, столовая, учеба, образование
Нарушения уже нашли в двух школах в Чкаловском и Кировском районахФото: Антон Белицкий © URA.RU

Свердловские прокуроры установили, что детей из малообеспеченных и многодетных семей недокармливают в двух школах Чкаловского и Кировского районов Екатеринбурга. Таких учебных заведений в городе может быть гораздо больше, предупредил старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

«Мы в апреле проводили проверку, привлекали федеральное телевидение. Проверили несколько школ, нарушения зафиксированы в Чкаловском и Кировском районах. Дети одного и того же класса в одну и ту же перемену едят абсолютно по-разному, — рассказала „URA.RU“ Канатова. — Тем детям, которые питаются на дотацию, подают завтрак (творожную запеканку и чай с лимоном), в то время как дети, за которых платят родители, в это же время уже обедают (супом и пюре с котлетой). Помимо этого, мы выявили еще и нарушения норм калорийности и питания. Например, начиная с 11 лет выход массы той же котлеты для ребенка должен быть 100 грамм, у них по меню котлета — 80, а когда начали измерять, оказалась еще меньше. Детей, можно сказать, недокармливают».

Кроме того, в одной из школ дети, питающиеся по дотации, едят за отдельными столах в школьных столовых, что приводит к дискриминации и ущемлению прав несовершеннолетних.

«По всем выявленным нарушениям готовятся акты реагирования, как минимум это вынесение представлений и привлечение к административной ответственности. И таких школ может быть больше. Мы выявляли их при помощи СМИ и социальных сетей, родители могут к нам обращаться, и мы, конечно же, будем проводить проверку, потому что это недопустимо», — резюмировала Канатова.

Как писало «URA.RU» ранее, 4 мая, в соцсетях Екатеринбурга широко обсуждали пост писателя и продюсера Валерия Зеленогорского о том, что школьников в столовой делят на богатых и бедных. Сообщения об этом уже направляли уральскому детскому омбудсмену.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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