Макрон поспорил с Трампом из-за российской нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе публичного выступления заочно ответил на призывы президента США Дональда Трампа к Европейскому союзу сократить закупки российских энергоносителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Президент Франции Эммануэль Макрон назвал оставшийся импорт энергоносителей Европейским союзом из России „очень незначительным“, пытаясь оспорить призывы Дональда Трампа к блоку снизить зависимость», — цитирует Bloomberg заявление французского лидера. Макрон также отметил, что критика со стороны США не учитывает текущие статистические данные по объемам закупок нефти и газа.
Высказывание Макрона связано с недавними заявлениями Трампа. Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости полного отказа Европы от российских энергоносителей, подчеркивая это требование как ключевой элемент антироссийских санкций. Однако эксперты и СМИ отмечали, что реализовать такой шаг в краткосрочной перспективе сложно из-за зависимости ЕС от поставок из РФ, несмотря на значительное сокращение импорта после 2022 года и переход к альтернативным поставщикам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.