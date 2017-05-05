15:51 05 мая 2017 0

Ветерану труда в честь Дня Победы подарили целый мешок майонеза Фото: читатель "URA.RU"

Правоохранители заинтересовались майонезом с сомнительным сроком годности, который в Екатеринбурге подарили ветерану в честь Дня Победы. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, следственный отдел по Чкаловскому району начал проверку по данному поводу.

«В следственном отделе по сообщениям в СМИ организована доследственная проверка на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ „Реализация продукции, не отвечающая требованиям безопасности“», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Ранее читатель «URA.RU» рассказал, что его бабушке — ветерану труда — на Жировом комбинате в Екатеринбурге подарили целый пакет майонеза с сомнительным сроком годности. На упаковках стоит дата производства — 28 ноября 2016 года. При температуре от 8 до 24 градусов тепла такой продукт хранится 150 суток, и его срок годности мог истечь еще в апреле. Правда, при температуре до 18 градусов срок годности увеличивается еще на 30 суток, тогда у пенсионерки есть еще около 20 дней, чтобы сесть все запасы соуса. На предприятии нашему агентству пообещали прокомментировать ситуацию позднее.