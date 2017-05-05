{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:51  05 мая 2017 0

Свердловскому предприятию грозит статья за просроченный майонез для ветерана

Ветерану труда в честь Дня Победы подарили целый мешок майонезаФото: читатель "URA.RU"

Правоохранители заинтересовались майонезом с сомнительным сроком годности, который в Екатеринбурге подарили ветерану в честь Дня Победы. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, следственный отдел по Чкаловскому району начал проверку по данному поводу.

«В следственном отделе по сообщениям в СМИ организована доследственная проверка на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ „Реализация продукции, не отвечающая требованиям безопасности“», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Ранее читатель «URA.RU» рассказал, что его бабушке — ветерану труда — на Жировом комбинате в Екатеринбурге подарили целый пакет майонеза с сомнительным сроком годности. На упаковках стоит дата производства — 28 ноября 2016 года. При температуре от 8 до 24 градусов тепла такой продукт хранится 150 суток, и его срок годности мог истечь еще в апреле. Правда, при температуре до 18 градусов срок годности увеличивается еще на 30 суток, тогда у пенсионерки есть еще около 20 дней, чтобы сесть все запасы соуса. На предприятии нашему агентству пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров