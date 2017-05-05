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05 мая 2017
15:38  05 мая 2017 0

«На этот раз не Россия». Посольство РФ в Лондоне подшутило над заголовком The Times

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Российские дипломаты затроллили английских журналистовФото: depositphotos.com

Посольство России в Лондоне пошутило над популярной английской газетой The Times. Российские дипломаты в Twitter напомнили журналистам таблоида об излишнем внимании западного сообщества к влиянию Кремля за рубежом.

Свежий номер The Times вышел с заголовком «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй» на первой полосе. Сотрудники российской дипмиссии иронично отреагировали в микроблоге Twitter: «Слава Богу, на этот раз не Россия», — цитирует представителей посольства РФ «Национальная служба новостей».

В течение последнего года в западных СМИ многократно появлялись публикации, в которых утверждалось, что Кремль вмешивается во внутриполитические процессы США и стран Евросоюза. В частности, речь шла о поддержке Россией Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции.

Сергей Макеев
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