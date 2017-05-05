17:21 05 мая 2017 0

Ветеранам на холоде пришлось ждать конца программы, чтобы получить горячую еду Фото: читатель "URA.RU"

В Екатеринбурге в пятницу, 5 мая, ветеранам пришлось на холоде смотреть праздничный концерт в честь Дня Победы. Как рассказал «URA.RU» очевидец, когда замерзнувшие пенсионеры просили организаторов раздать им горячую еду, чтобы хоть как-то согреться, им сказали сначала досмотреть программу.

По словам источника, концерт для ветеранов проходил возле Центра культуры и искусств «Верх-Исетский». Несмотря на временами выпадающий снег организаторы не отказались от идеи провести мероприятие на улице и собрали на выступлении более 50 пожилых людей, а также школьников из разных учебных заведений. Ветераны сидели на скамейках, ничем не прикрытые от снега.

«Никто из зрителей не был защищен от холода. При мне ветеран попросил раздать горячий чай и кашу, потому что было уже трудно сидеть, но организаторы отказали ему, мол, сначала надо досмотреть концерт, — рассказал нашему агентству очевидец. — Жалко и школьников, которым также пришлось стоять на холоде до самого конца».

Оперативно получить комментарий в центре культуры журналистам агентства не удалось. Телефоны директора Светланы Лошаковой и ее заместителя не отвечают, а специалиста по связям с общественностью постоянно занят.

Ранее «URA.RU» сообщило, что в Екатеринбурге ветерану труда подарили целый пакет майонеза в честь Дня Победы. Правда, продукт оказался с сомнительным сроком годности. По данному факту следователи начали проверку.