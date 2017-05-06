21:47 06 мая 2017 2

Идея ленты: это был не просто подвиг тех, кто ковал победу в тылу, это была величайшая битва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В эфире телеканала «ОТР» (Общественное телевидение России) вышел фильм студии «Снега» «Равная величайшим битвам». В документальной киноленте о войне снялись известные на Урале личности: мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, академик Александр Татаркин, руководивший Общественной палатой Екатеринбурга. Над фильмом работала мощная режиссерская команда: Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов, Андрей Титов.

Лента повествует об эвакуации на Урал в годы войны предприятий с территорий, оккупированных немцами. Основная идея в том, что это был не просто подвиг людей тылу — это была экономическая и научная битва, которая обеспечила перелом в войне, освобождение страны и взятие Берлина. «Предприятия так устроили на новых местах, на Урале, в Сибири, что они стали еще производительнее, — объясняет автор сценария фильма Валентин Лукьянин. — Благодаря эвакуации и был создан тот самый железный кулак, которым добили немцев».

Свою мысль сценарист иллюстрирует такой легендой. «Гитлеру однажды доложили: русские производят уже тысячу танков в месяц. Он отмахнулся: „Этого не может быть, разведка ошиблась“. Разведка действительно ошиблась, потому что русские производили в тот момент уже больше двух тысяч танков в месяц. Вот что такое была эвакуация», — говорит Лукьянин.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов стал героем киноленты про войну Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Интересна и история создания самого фильма: грант на него студия «Снега» получила еще в 2014 году. Сперва это была просто идея снять большой фильм об эвакуации, но сценария не было. Написать его пригласили бывшего главного редактора журнала «Урал» Валентина Лукьянина (он вел исследования по этой теме).

«Я поначалу отказывался, сказал, что я не сценарист, до этого никогда ничего не писал для кино, но Негашев ответил: «Пишите, как пишется! Ваше дело осмыслять, а что показывать на экране — наше», — рассказывает сценарист.

Работа над фильмом велась два года с двух направлений: Лукьянин писал наброски сценария (они вышли отдельной книгой), а киношники ездили по городам и селам — набирали материал. «Они объехали порядка 15 населенных пунктов, находили там людей, которые пережили эвакуацию или хорошо знают эту тему — таких интервью было около 300, но в фильм попала лишь десятая часть», — вспоминает Лукьянин.

Автор сценария фильма Валентин Лукьянов с «сигнальной» копией Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В какой-то момент оказалось, что есть сценарий, который невозможно показывать, и есть масса киноматериала, который никак не выстроен. После этого началась «сбивка» — разработка итоговой версии сценария.

В итоге в киноленте получилось четыре части: «Из-под удара» (эвакуация как ответ на план «Барбаросса»), «В тыл, как на фронт» (о судьбе эвакуированных переселенцев), «Как сжимался кулак» (о подвиге в тылу и заслуге ученых) и «Опыт войны» (сражение советской и германской инженерных школ и война экономик). Канал «ОТР» показывает по одной серии в день: 6, 7, 8 и 9 мая в 15.05.

В 2016 году после выхода в свет фильм сразу же стал победителем Открытого фестиваля документального кино «Человек и война». На ТВ он пока еще не транслировался — это его телепремьера. Найти ленту в интернете невозможно — отдельные серии или фрагменты лишь изредка демонстрируют на различных показах. Последний состоялся накануне для екатеринбургских учащихся — он прошел в гимназии №5 Екатеринбурга (см. фоторепортаж).