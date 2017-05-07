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Главные новости Тюменской области
13:38  07 мая 2017 0

В Ишиме из-за паводка началась эвакуация местных жителей

Паводок Курган, паводок, тобол
Паводковая волна пришла по реке из КазахстанаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ишиме из-за паводка началась эвакуация местных жителей. За последние сутки уровень воды в реке вырос на полметра и достиг 949 сантиметров.

Пока большая вода угрожает прежде всего садовым участкам: накануне сообщалось, что половодьем подтопило 150 садовых участков. Местные власти и МЧС принимают все усилия для того, чтобы обезопасить жителей садов и дач от беды. В городе создано шесть пунктов временного размещения людей на более чем 500 мест.

«В ночь с 6 на 7 мая с территорий приусадебных участков, подтопляемых водой, было эвакуировано 25 человек, — сообщили „URA.RU“ в экстренных службах города. — Из них 15 инвалидов, большинство которых разместились у родственников, а двое попали в больницу. Еще десять человек размещены в хостеле, среди них трое маленьких детей».

В городе работают все оперативные министерства, службы экстренной помощи, коммунальные, дорожные, энергетические бригады, служба газа, транспортные предприятия, располагающие тяжёлой и инженерной техникой, частные сельхозпредприятия, волонтёры.

«Если ухудшение обстановки продолжится, будут привлечены дополнительные силы и необходимая техника. Людские и технические резервы есть, в том числе и за счёт подразделений МЧС России, которые базируются как непосредственно в Тюменской области, так и в соседних регионах», — заявили в центре управления в кризисных ситуациях Сибирского регионального центра МЧС России.

Евгений Лазарев
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