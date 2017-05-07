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07 мая 2017
06 мая 2017
15:17  07 мая 2017 0

Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах

Марин Ле ПенФото: kremlin.ru

Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции, сообщает RT.

Так, Эммануэль Макрон с супругой Брижжит прибыли на избирательный участок в курортном городе Ле-Тук, где отдали свои голоса. По сообщениям СМИ, фанаты бурно приветствовали своего кумира, при этом Макрон был окружен плотным кольцом охраны.

Его оппонент и второй кандидат на президентское кресло — Марин Ле Пен — проголосовала на выборах в коммуне Энен-Бомон. До этого там же прошла акция активисток Femen. Ле Пен также сопровождала охрана.

Выборы во Франции проходят при усиленных мерах безопасности, учитывая режим чрезвычайного положения в связи с террористической угрозой. Накануне возле французской военно базы был задержан вооруженный мужчина, который признался, что намеревался в одиночку совершить теракт. Сегодня, в день президентских выборов, в стране ведется поиск еще трех подозреваемых в подготовке теракта.

Евгений Лазарев
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