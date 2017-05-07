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07 мая 2017
06 мая 2017
23:53  07 мая 2017 0

Ле Пен признала поражение на выборах. Президентом Франции стал 39-летний политик

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, трамп дональд, мари ле пен
Марин Ле Пен (слева) признала поражениеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Марин Ле Пен, кандидат от партии «Национальный фронт», признала поражение на выборах президента Франции. Она позвонила своему сопернику, лидеру движения «Вперед!» Эмманюэлю Макрону и поздравила его с победой. По предварительным данным, Макрон набрал 60,19% голосов, а Ле Пен — 39,81%.

Ле Пен одержала победу в нескольких департаментах на севере страны, однако на большей части территории лидирует Макрон, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД Франции.

39-летний Эммануэль Макрон уже принимает поздравления. «Поздравления Эммануэлю Макрону, французам, которые выбрали Свободу, Равенство и Братство и сказали нет тирании «фейковых новостей», — написал председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter. Макрона поздравил и теперь уже бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Отметим, выборы во Франции проходили при усиленных мерах безопасности, поскольку в стране введен режим чрезвычайного положения в связи с террористической угрозой.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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