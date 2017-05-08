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08 мая 2017
07 мая 2017
18:27  08 мая 2017 0

Путин поздравил нового главу Франции Макрона

Эммануэль Макрон стал президентом в 39 летФото: Wikipеdia

Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с избранием на пост президента Франции. Глава России призвал нового коллегу преодолеть «взаимное недоверие», сообщает RT.

Российский лидер также пожелал Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов на посту президента. В телеграмме подчеркивается, что Путин готов обсудить с новым главой Франции актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

Президентские полномочия будут переданы от действующего президента Французской Республики Франсуа Олланда к Эммануэлю Макрону в ночь с 14 на 15 мая, добавляет телеканал 360. Олланд заверил, что в будущем готов оказывать всевозможную помощь новому главе государства.

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов, набрав 66,06% голосов. За его соперника — экс-главу «Национального фронта» Марин Ле Пен — проголосовали 33,94% избирателей. Ле Пен уже поздравила Макрона с победой. В свои 39 лет она стал 25-м президентом Франции.

Александр Лукманов
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