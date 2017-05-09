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09 мая 2017
Главные новости 
19:31  09 мая 2017 1

Звезды Голливуда поздравили жителей Копейска с днем Победы. ФОТО

Голливудских звезд весьма занимает копейская прессаФото: Газета «Копейский рабочий»

Звезды Голливуда поздравили жителей Копейска с днем Победы. В качестве подарка артисты прислали свои фотографии с газетой «Копейский рабочий» в руках.

Письмо пришло на электронный адрес в редакцию. Вернувшись после праздничных мероприятий в офис, журналисты были приятно поражены такому поздравлению. Еще бы! На этот раз с номером «Копейского рабочего» сфотографировались Николь Кидман, Морган Фримен и Бен Аффлек. Организовали поздравительную фотосессию супруги Джек и Маргарет Тьюксберри.

«Джек и Маргарита сердечно поздравляют Вас и весь Ваш коллектив с Днем Победы. Желают мирного неба, ласкового солнца, здоровья, творческих успехов, много интересных событий и всего самого хорошего, — зачитала поздравительный текст редактор издания Анна Викалюк. — В качестве маленького подарка — фотографии известных актеров с Вашей газетой».

Джек Тьюксберри — знаменитый голливудский продюсер, который женат на бывшей жительнице Копейска Маргарите Сушкевич. Уралочка не забывает свою малую родину и поздравляет земляков с праздниками через городскую газету. Уже несколько раз в редакцию приходили письма с фотографиями голливудских звезд, которые держат в руках и с интересом разглядывают «Копейский рабочий».

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Фото: «Копейский рабочий»

Евгений Лазарев
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