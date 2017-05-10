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10 мая 2017
09 мая 2017
Главные новости Москвы
05:01  10 мая 2017 0

Трамп уволил «неэффективного» главу ФБР

Американский президент считает, что директор ФБР не справляется со своими обязанностями

Директора Федерального бюро расследований США Джеймса Коми лишился должности. Дональд Трамп уволил его за неспособность эффективно руководить ведомством.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», американский президент считает, что Коми не справляется со своими обязанностями. «Я согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро», — подчеркнул Трамп.

Белый дом уже заявил, что незамедлительно начнет искать замену уволенному главе ФБР.

В минюсте США, в свою очередь, заявили, что Джеймс Коми злоупотребил полномочиями, закрыв дело против Хиллари Клинтон, которая использовала личную электронную почту для ведения служебной переписки.

«Директор ФБР действовал без разрешения руководства минюста, в чью структуру входит бюро, и таким образом узурпировал власть генерального прокурора», — отметили в ведомстве.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, «директором ведомства должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции», отмечает «Российская газета».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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