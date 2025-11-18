Логотип РИА URA.RU
Россиян предупредили об открытии аэропортов юга России

18 ноября 2025 в 20:19
Фото: © URA.RU

Минтранс РФ готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с 2022 года. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. В планах наладить прежний режим работы в авиагаванях южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

