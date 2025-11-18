Аэропорт Внуково закрыт из-за атаки ВСУ
18 ноября 2025 в 20:38
В Москве введен план "Ковер". Вечером 18 ноября Украина атаковала столицу с помощью беспилотников. Местный аэропорт Внуково временно не доступен для взлета и посадки. Об этом сообщает Росавиация.
