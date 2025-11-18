Мессенджеру Telegram выставили многомиллионный штраф

В ходе судебного заседания было принято решение о наложении на мессенджер Telegram штрафа в размере 3,8 миллиона рублей в связи с нарушением законодательства в области ограничения доступа к информации. Об этом сообщили журналисты.

Ранее, 7 октября, Московский суд уже выносил решение о штрафе в отношении Telegram в размере семи миллионов рублей. Тогда причиной стало невыполнение обязанности по мониторингу социальной сети и принятию необходимых мер для ограничения доступа к определенным данным. Также и 3 октября Таганский суд Москвы признал компании Twitch, Telegram и Pinterest виновными в нарушении законодательства РФ. В пресс-службе суда сообщили, что в отношении них наложены штрафы в семь миллионов рублей каждому.