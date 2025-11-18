Логотип РИА URA.RU
Мессенджеру Telegram выставили многомиллионный штраф

18 ноября 2025 в 20:27
Telegram оштрафовали на более чем три миллиона

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ходе судебного заседания было принято решение о наложении на мессенджер  Telegram штрафа в размере 3,8 миллиона рублей в связи с нарушением законодательства в области ограничения доступа к информации. Об этом сообщили журналисты. 

«Мессенджер был оштрафован по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Поводом для этого стало неудаление информации, дискредитирующей действия государства и вооруженные силы РФ», — передает телеканал РЕН ТВ. 

Ранее, 7 октября, Московский суд уже выносил решение о штрафе в отношении Telegram в размере семи миллионов рублей. Тогда причиной стало невыполнение обязанности по мониторингу социальной сети и принятию необходимых мер для ограничения доступа к определенным данным. Также и 3 октября Таганский суд Москвы признал компании Twitch, Telegram и Pinterest виновными в нарушении законодательства РФ. В пресс-службе суда сообщили, что в отношении них наложены штрафы в семь миллионов рублей каждому.

Комментарии (1)
  • Роман
    18 ноября 2025 20:48
    Очень странно накладывать штрафы, которые не платятся. При этом, не блокировать и ничего не предпринимать. Сайты западных мессенджеров до сих пор свободно работают в России.
