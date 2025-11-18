Мессенджеру Telegram выставили многомиллионный штраф
Telegram оштрафовали на более чем три миллиона
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В ходе судебного заседания было принято решение о наложении на мессенджер Telegram штрафа в размере 3,8 миллиона рублей в связи с нарушением законодательства в области ограничения доступа к информации. Об этом сообщили журналисты.
«Мессенджер был оштрафован по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Поводом для этого стало неудаление информации, дискредитирующей действия государства и вооруженные силы РФ», — передает телеканал РЕН ТВ.
Ранее, 7 октября, Московский суд уже выносил решение о штрафе в отношении Telegram в размере семи миллионов рублей. Тогда причиной стало невыполнение обязанности по мониторингу социальной сети и принятию необходимых мер для ограничения доступа к определенным данным. Также и 3 октября Таганский суд Москвы признал компании Twitch, Telegram и Pinterest виновными в нарушении законодательства РФ. В пресс-службе суда сообщили, что в отношении них наложены штрафы в семь миллионов рублей каждому.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Роман18 ноября 2025 20:48Очень странно накладывать штрафы, которые не платятся. При этом, не блокировать и ничего не предпринимать. Сайты западных мессенджеров до сих пор свободно работают в России.