Украинский беспилотник пытался атаковать Москву
18 ноября 2025 в 20:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Система противовоздушной обороны успешно уничтожила украинский беспилотный аппарат, который направлялся в сторону столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
