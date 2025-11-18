Два аэропорта Москвы закрыты из-за воздушной атаки Украины
18 ноября 2025 в 20:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Москве были вынуждены приостановить работу два аэропорта. Причиной стала воздушная атака ВСУ. Помимо ранее закрытой авиагавани Внуково, полеты прекратились и в Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации. Меры были введены ради безопасности пассажиров
