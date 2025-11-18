Белоусов проверил группировку «Восток»
18 ноября 2025 в 20:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Министр обороны России Андрей Белоусов провел проверку группировки войск «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ. Также глава военного ведомства ознакомился с докладами о сложившейся ситуации.
