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10 мая 2017
09 мая 2017
07:59  10 мая 2017 0

Кабаева рассказала, что делает ее счастливой

Открытая лицензия 09.06.2015. Алина Каабаева, кабаева алина
Гимнастка всегда хорошо выглядит (архивный снимок)Фото: сайт партии Единая Россия

Знаменитая российская спортсменка Алина Кабаева в свежем интервью раскрыла секреты собственной красоты, рассказав, как постоянно быть в тонусе и хорошо выглядеть.

Гимнастка давно завершила профессиональную карьеру, однако неизменно восхищает поклонников прекрасной фигурой. Как выяснилось, Алина Кабаева вовсе не является сторонницей различных модных диет, однако она придерживается правила разгрузочных дней для организма, пишет издание «Дни.ру».

«Мой совет — побольше двигаться. И, конечно, стараться не переедать. Все можно, но в меру», — заявила именитая гимнастка.

Спортсменка рассказала и о том, что делает ее счастливой: «У меня нет никаких особых рецептов Просто всегда стараюсь быть благодарной судьбе за то, что есть, и за то, что было», — заявила чемпионка. Кабаева подчеркнула, что любит свою работу и не дает обещаний, которые не может выполнить.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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