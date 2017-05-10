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Главные новости Тюменской области
11:47  10 мая 2017 3

В Ишиме под воду ушел Ан-2, который должен был бороться с паводком. ФОТО

Теперь с паводком бороться с воздуха нечемФото: https://vk.com/pavodokvishime

В Ишиме Тюменской области из-за сильного весеннего паводка затопило летное поле аэродрома ДОСААФ, где самолеты ушли под воду.

В зоне затопления оказались не только сами летательные аппараты, но и строения, взлетно-посадочные полосы, перрон и рулежки, сообщают пользователи одного из городских пабликов. Под водой оказались сразу несколько воздушных судов, среди которых бипланы Ан-2 «Кукурузник», PZL04 «Вильга» и несколько других.

Любопытен факт, что ушедший под воду Ан-2 по просьбе администрации города должен был использоваться во время ликвидации последствий весеннего паводка, отмечают местные СМИ.

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Фото: «Паводок Ишим», «ВКонтакте»

Ранее «URA.RU» писало, что в Ишиме в зоне подтопления оказались десятки частных домов, из которых спасатели эвакуировали 361 человека, в том числе 78 детей. Большинство пострадавших временно поселились у своих родственников.

Лев Истомин
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