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Главные новости Тюменской области
07:15  10 мая 2017 1

В Тюменской области из-за паводка эвакуировали сотни человек. ФОТО

Вода продолжает прибыватьФото: пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС

В Ишимском районе Тюменской области из-за сильного подтопления провели массовую эвакуацию людей. Всего из опасной зоны в праздничные дни отселен 361 человек, в том числе 87 детей. Около трехсот человек временно разместили у родственников, а остальных — в пунктах временного размещения с горячим питанием и медицинским обслуживанием.

Вода в реке Ишим продолжает прибывать, сейчас около 80 частных домовладений находятся в зоне подтопления. Никто из людей на данный момент не пострадал, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Более полусотни бригад спасателей занимаются укреплением берегов, проводят аварийно-спасательные работы и следят за обстановкой с возможным мародерством.

Ранее «URA.RU» писало, что подтопление спровоцировала паводковая волна, добравшаяся до Сибири из Казахстана.

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Фото: пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС

Лев Истомин
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