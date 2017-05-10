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10 мая 2017
13:57  10 мая 2017 3

Мизулина назвала налог на малодетность провокацией

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, мизулина елена
Мизулина выступила резко против законопроектаФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Член Совета Федерации Елена Мизулина выступила с острой критикой инициативы по введению в России налога на малодетность. По мнению сенатора, эта мера является ошибкой и провокацией, так как благодаря мерам господдержки, принятым в последнее время, 60-70% рождений в регионах сегодня — это вторые дети, которые как раз и попадут под действие нового налога.

«Акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию отдельных категорий, — говорит Мизулина. — Единственный справедливый и позитивный путь здесь — введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей».

Представители Института демографии, миграции и регионального развития России направили главе государства Владимиру Путину проект концепции закона, предусматривающего в числе прочего налог на малодетность.

Лев Истомин
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