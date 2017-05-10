{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
09 мая 2017
06:34  10 мая 2017 0

В России могут ввести налог на малодетность

Клипарт. Екатеринбург, купюры, деньги
Владимиру Путину представили проект закона о защите многодетных семейФото: Александр Константинов © URA.RU

Налог на малодетность могут ввести в России. Такая норма зафиксирована в проекте концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который был представлен президенту страны Владимиру Путину.

Как заявил автор концепции — директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, многодетные семьи в России нуждаются в поддержке. Сейчас в стране таких семей насчитывается около 6,5%, при этом они растят около 20% детей в стране, передают «Известия».

Согласно документу, воспитание детей будет признаваться трудовой деятельностью со стажем. Многодетные семьи предлагаете разделить на три категории — малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение позволит более четко распределить меры поддержки. Концепция также предусматривает ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тысяч рублей — для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч — с пятью-семью, 100 тысяч рублей — при наличии восьми и более детей.

Какова будет сумма налога на малодетность, не уточняется. Но известно, что при налогообложении будут учитываться медицинские аспекты.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров