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Главные новости Челябинской области
15:58  10 мая 2017 0

Челябинская учительница била первоклассников шахматной доской

Педагогическую карьеру Татьяны Порсевой может завершить реальный срокФото: скрин видео сайта kialim.ru
новость из сюжета:
Учительницу из Златоуста судят за сложные домашние задания
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Суд над «жестокой учительницей» Татьяной Порсевой начнется 16 мая, сообщили «URA.RU» в городском суде Златоуста. Экс-педагогу инкриминируют две статьи Уголовного кодекса и целый «букет» изощренных издевательств над учениками 1 класса школы №10.

В материалах дела содержится целый перечень того, что проделывала с «первоклашками» заслуженная учительница. Она таскала детей за нос и уши, с силой сжимала руки, толкала и оскорбляла (например, издевательски переиначивая фамилии), рвала тетради учеников и била их линейкой, тетрадями и даже шахматной доской по голове, лицу и телу.

Из-за отказа отпустить детей в туалет несколько учеников не выдержали и справили нужду прямо в классе, на глазах у других детей. Кого-то из учеников при схожих обстоятельствах стошнило во время урока. Одна из девочек после обучения у Порсевой заработала стойкое психическое расстройство, квалифицированное судмедэкспертизой как тяжкий вред здоровью. Все это сопровождалось изощренной психологической обработкой, не позволявшей детям донести происходящее в стенах класса до родителей.

На этом фоне требование мыть за педагогом грязную посуду или отсутствие перемен представляются уже малозначительными проступками. Не говоря уже о завышенном объеме домашних заданий — первоначально многие сочли уголовное дело в отношении Порсевой «местью» родителей неуспевающих учеников за стремление «хоть чему-то научить первоклассников». К тому же «десятая школа» с углубленным изучением языков считается, пожалуй, единственным элитным учебным заведением города.

Бывшая учительница обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенным с жестоким обращением (ст. 156 УК), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Первая статья предусматривает до трех лет лишения свободы, вторая — уже 10-летний срок.

«Дело жестокой учительницы» вызвало большой резонанс в России — им заинтересовался даже федеральный детский омбудсмен. После того, как общественность фактически выступила на ее стороне, дело было отправлено на повторную проверку — и как раз она выявила самые вопиющие факты. После этого защитники отшатнулись от титулованного педагога. Учительница активно защищалась: пыталась оспорить в суде свое увольнение и заявила, что недовольные родители подожгли ее двухэтажный коттедж.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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