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10 мая 2017
16:04  10 мая 2017 0

Путин поручил Медведеву снизить цену на медовуху

Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, медовуха, бутыль
Медовуху могут приравнять к сельхозпродукцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава государства Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву до 1 июля 2017 года представить предложения о целесообразности снижения акциза на медовуху.

В поручении президента правительству указано, что медовуха, произведенная из российского сырья, может быть отнесена к сельскохозяйственной продукции. В связи с этим президент предлагает установить понижение ставки акциза на этот напиток, пишет «Газета.Ru».

Статус сельхозпродукции позволит производителям медовухи претендовать на налоговые льготы и субсидии в рамках господдержки аграриев.

Повышенные ставки акцизов на медовуху вступили в силу с 1 января 2017 года. Акциз за литр медовухи и сидра, как напоминает «Национальная служба новостей», составляет 21 рубль.

Нина Калинина
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