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10 мая 2017
17:36  10 мая 2017 0

Сергей Лукьяненко о своем попадании в базу «Миротворца»: там оторвались от реальности

Известный российский писатель-фантаст считает, что администраторы сайта могут заносить в списки "невъездных" кого угодноФото: Википедия

Популярный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, известный прежде всего по циклу романов «Дозор», не собирается ехать на Украину до тех пор, пока там «нацистский режим». Так литератор отреагировал на упоминание своего имени в базе скандального украинского сайта «Миротворец».

«Отрыв от реальности ни к чему хорошему не приводит, — приводит слова Сергея Лукьяненко информагентство Nation News. — На сайте „Миротворец“ от реальности оторвались давно. Они, конечно, могут заносить в свои списки кого угодно за посещение любой части российской территории, в том числе и Крыма. Это их проблема. Я не собираюсь посещать украинскую территорию, пока на ней нынешний нацистский режим, поэтому пусть запрещают».

Писатель предположил, что следующими в списке лиц, которым националисты запретят въезд, будут клоуны: «это будет достойно».

Отметим, на сайте «Миротворец» регулярно обновляются списки граждан, которым запрещается въезд на территорию страны. Большинство — россияне, посетившие Крым после событий 2014 года. По мнению администраторов сайта, визит на полуостров без разрешения украинских властей является «незаконным пересечением границы».

Ранее в списки за «незаконное» посещение Крыма попали Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Диана Гурцкая, Ирина Аллегрова, Баста, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Михаил Шуфутинский, певица Нюша и путешественник Федор Конюхов.

Виктор Жуков
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