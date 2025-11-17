Путин высоко оценил вклад МГЕР в развитие России

Путин поздравил МГЕР с 20-летием Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил «Молодую Гвардию Единой России» с 20-летием. Он признал заслуги организации в решении важных для страны задач и отметил, что своей активностью и полезными инициативами она заслужила авторитет и признание.

«Своими реальными делами и инициативами, стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач „Молодая Гвардия Единой России“ заслужила высокий авторитет и признание», — заявил Путин на Всероссийском слете, посвященном 20-летию МГЕР. Он также поблагодарил молодогвардейцев, которые находятся на передовой и плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отечество.

По его словам, за минувшие годы организация прошла большой путь, заняла достойное место в ряду молодежных объединений страны. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев также подчеркнул, что члены МГЕР успешно трудятся в разных сферах — от органов власти до социальной сферы, участвуют в партийной работе и реализуют множество полезных проектов.

Продолжение после рекламы

Путин заявил, что члены МГЕР активно помогают участникам спецоперации (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На слете «Молодая Гвардия Единой России» и Министерство науки и высшего образования РФ также подписали соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями глава ведомства Валерий Фальков и руководитель МГЕР Антон Демидов. По словам Демидова, это соглашение — признание заслуг организации и основа для новых совместных проектов в вузах. Фальков, в свою очередь, отметил, что это новый этап в многолетнем партнерстве, которое успешно развивается уже два десятилетия.

Кроме того, стало известно, что шесть активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» отправились в зону СВО. Они будут служить в бригаде аэроразведки ГРОМ «Каскад». Проводил добровольцев председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он поблагодарил активистов за уже проделанную работу и пожелал им успехов в предстоящей миссии, призвав беречь себя и проявлять мужество на благо страны.