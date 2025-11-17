Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин высоко оценил вклад МГЕР в развитие России

17 ноября 2025 в 16:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин поздравил МГЕР с 20-летием

Путин поздравил МГЕР с 20-летием

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил «Молодую Гвардию Единой России» с 20-летием. Он признал заслуги организации в решении важных для страны задач и отметил, что своей активностью и полезными инициативами она заслужила авторитет и признание.

«Своими реальными делами и инициативами, стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач „Молодая Гвардия Единой России“ заслужила высокий авторитет и признание»,  — заявил Путин на Всероссийском слете, посвященном 20-летию МГЕР. Он также поблагодарил молодогвардейцев, которые находятся на передовой и плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отечество.

По его словам, за минувшие годы организация прошла большой путь, заняла достойное место в ряду молодежных объединений страны. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев также подчеркнул, что члены МГЕР успешно трудятся в разных сферах — от органов власти до социальной сферы, участвуют в партийной работе и реализуют множество полезных проектов.

Продолжение после рекламы

Путин заявил, что члены МГЕР активно помогают участникам спецоперации (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На слете «Молодая Гвардия Единой России» и Министерство науки и высшего образования РФ также подписали соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями глава ведомства Валерий Фальков и руководитель МГЕР Антон Демидов. По словам Демидова, это соглашение — признание заслуг организации и основа для новых совместных проектов в вузах. Фальков, в свою очередь, отметил, что это новый этап в многолетнем партнерстве, которое успешно развивается уже два десятилетия.

Кроме того, стало известно, что шесть активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» отправились в зону СВО. Они будут служить в бригаде аэроразведки ГРОМ «Каскад». Проводил добровольцев председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он поблагодарил активистов за уже проделанную работу и пожелал им успехов в предстоящей миссии, призвав беречь себя и проявлять мужество на благо страны.

«Молодая Гвардия Единой России» работает с 2005 года. Численность активистов движения по всей стране превышает 200 тысяч человек. В 2025 году движение значительно активизировало взаимодействие с высшими учебными заведениями — было подписано более 400 соглашений с образовательными организациями.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал