Бывший замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии
17 ноября 2025 в 16:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По решению суда бывший заместитель губернатора Ростовской области Кушнарев осужден на 13 лет лишения свободы по обвинению во взяточничестве и незаконном хранении оружия. Информацию сообщает корреспондент ТАСС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал