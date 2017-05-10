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10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:47  10 мая 2017 0

Якоб поручил реконструировать цирк, УрФУ, «Мытный двор» и еще две тысячи зданий к ЧМ-2018

Запуск часов отсчитывающих время до ЧМ-2018 в Екатеринбурге, якоб александр, футбол, футбольный мяч, часы чм-2018, отсчет времени до мундиаля 2018, russia-2018
В преддверии ЧМ-2018 в Екатеринбурге начнется большая стройка с подачи ЯкобаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил перечень зданий, фасады которых необходимо реконструировать к чемпионату мира по футболу 2018 года. В список, опубликованный на сайте мэрии, вошли 2065 объектов.

В перечне оказались как здания с торговыми площадями, например, «Мытный двор», так и образовательные учреждения (корпуса УрФУ), культурные (Театр Эстрады и цирк) и спортивные (футбольный манеж «Урал»). Хотя футбольный праздник будет сконцентрирован вокруг Центрального стадиона, в список попали здания, расположенные во всех районах Екатеринбурга.

В постановлении сити-менеджера говорится, что облик этих зданий «подлежит приведению в соответствие требованиям», которые установлены городом в рамках подготовки к мундиалю. Сотрудникам администрации города необходимо до 1 июля провести обследование объектов и до 20 июля отправить собственникам и арендаторам уведомления о необходимости проведения работ.

«Рекомендовать собственникам, арендаторам, лицам, ответственным за эксплуатацию объектов, провести паспортизацию фасадов объектов и привести архитектурно градостроительный облик объектов в соответствие требованиям… до 31.05.2018», — отмечается в постановлении.

Ранее президент России Владимир Путин издал указ о введении усиленных мер безопасности в городах, принимающих Кубок Конфедераций — 2017 (1 июня — 12 июля) и чемпионат мира по футболу — 2018 (25 мая-25 июля).

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Названия стран-гостей еще неизвестны.

Сергей Дианов
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