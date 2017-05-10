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10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
20:05  10 мая 2017 0

Авторы нашумевшего уральского фильма о войне получили солидную сумму от губернатора. ФОТО

Картина об эвакуации удостоилась награды от губернатораФото: скриншот

Уральский документальный фильм-эпопея об эвакуации советских заводов на Урал во время Великой Отечественной войны был отмечен премией губернатора Свердловской области. Авторы кинокартины получили 200 000 рублей на коллектив за выдающиеся достижения в искусстве и литературе.

Кинолента под названием «Равная величайшим битвам», попавшая в эфир федерального ТВ, повествует об эвакуации предприятий на Урал. Благодаря героизму рабочих и инженеров, заводы на новых местах не только запустились в рекордные сроки, но и стали работать в разы эффективнее. Именно поэтому СССР смог сокрушить врага.

Созданием картины занималась екатеринбургская кинокомпания «Снега». У проекта было сразу три режиссера: Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов, Андрей Титов. Сценарий фильма написал бывший главный редактор журнала «Урал» Валентин Лукьянин. Талантливый режиссер монтажа Светлана Боброва придала картине целостный вид.

Каждый из членов команды был отмечен на награждении. Компанию кинематографистам составили художник Сергей Григорьев, хореограф Вячеслав Самодуров, журналист Дмитрий Самодуров и другие таланты.

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Валентин Лукьянин во время вручения Фото: ДИП губернатора

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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