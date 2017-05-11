14:05 11 мая 2017 1

Отсидевший 19 лет Александр Морозов нашел для себя новое дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер рыцарского ордена «Братство Златоуста», отсидевший 19 лет за особо тяжкие преступления, экс-депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Морозов осваивает для себя новую нишу. Он решил защищать права инвалидов и судиться с мэрией Златоуста. Сам Морозов живет в подмосковном Домодедово, а иск подан в Сочи. На своей официальной странице в «ВК» экс-депутат в хамской манере требует от мэра Вячеслава Жилина наладить пандусы, а местным предпринимателям шлет счета с угрозами.

Истцами выступают монашеский — рыцарский Орден «Братство Морозов — Златоуст» и одноименный профсоюз, зарегистрированные знаменитым бывшим сидельцем в Домодедово, а также три сочинских организации инвалидов-колясочников. От мэрии требуют обустроить пандусы в городе. То, что иск подан от сочинцев, объясняют тем, что инвалиды знаменитого российского курорта не могут из-за отсутствия надлежащих условий покупать нужные им товары в Златоусте и поэтому не могут приехать в город на конференцию, которую организует рыцарский орден. Морозов, судя по его аккаунту в соцсетях, майские праздники проводил в Сочи.

Призывы к главе Златоуста Вячеславу Жилину на странице Александра Морозова в «ВК» похожи на угрозы. «Пока не инвалид, но все же бывает в жизни. И задумайся, как ты на коляске будешь приезжать к новому мэру на прием по такой ступеньке», — пишет Морозов. Есть еще несколько сообщений, где содержатся прямые оскорбления.

12 писем с требованиями обустроить пандусы у офисов получили от Морозова предприниматели и руководители организаций Златоуста. Эту информацию «URA.RU» подтвердил мэр Вячеслав Жилин. Адресатам предлагают компенсировать отсутствие пандусов деньгами — по 30 тыс. рублей. Утверждается, что эти средства пойдут на компенсацию морального вреда, оказанных юридических консультаций и психологической помощи сочинским инвалидам. Если не будет ни денег, ни пандусов, то предпринимателям обещают проблемы с судами и прокуратурой. В Златоусте местный бизнес возмущен тем, как Александр Морозов, прикрываясь сочинскими инвалидами, устраивает себе «пиар» на грани откровенного вымогательства.

К оскорблениям и даже угрозам со стороны Морозова мэр Вячеслав Жилин отнесся спокойно. «В городе есть своя программа „Доступная среда“, в рамках которой мы работаем на социальных объектах и с предпринимателями», — заявил «URA.RU» градоначальник.

Александр Морозов освободился после 19 лет заключения в колонии строгого режима в мае 2016 года. Он пытался создать собственный «Бессмертный полк». В нашумевшем интервью «URA.Ru», он вспомнил свою лихую молодость и поделился планами. Так, бывший криминальный авторитет заявил, что будет заниматься правозащитной деятельностью, для чего и создал монашеский орден. Кроме того, он открыл ассоциацию потребителей и производителей, которая пыталась контролировать качество спиртных напитков, но потом проект заморозили.

Морозов также выдвигал своих соратников в Госдуму, но дальше подачи заявлений дело не пошло. После этого он уехал в Подмосковье, а недавно напомнил о себе, отправив своего соратника на выборы мэра города. Но представителя братства отсеяли еще на первом этапе.