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11 мая 2017
Главные новости 
15:12  11 мая 2017 11

Диакон Кураев отругал епархию Екатеринбурга после приговора Соколовскому

Интервью. Андрей Кураев. Москва (вариант 2), кураев андрей
Диакон Кураев возмущен действиями Екатеринбургской епархииФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Протодиакон Андрей Кураев считает, что под обвинение в оскорблении чувств верующих попадает скорее Екатеринбургская епархия, чем блогер Руслан Соколовский.

«Само дело Соколовского и суд над ним породили у многих верующих крайне негативное отношение к церкви. Виновата в этом Екатеринбургская епархия. Это же надо было умудриться найти этого юношу, видеоблог которого никто, кроме его мамы, не знал два года назад, и из этого такое шоу сделать. Умный педагог не реагирует на каждую глупость ребенка. Нужно что-то пропустить мимо ушей, где-то закрыть глаза, а не рыскать по дневникам и телефонам в поисках повода для того, чтобы надрать уши», — заметил священнослужитель в беседе с корреспондентом «URA.RU».

По мнению диакона, наладить отношения между сочувствующей Соколовскому молодежью и церковью будет очень сложно. «Словами тут уже ничего не исправишь. Нужны дела. Например, чтобы высшее духовенство и патриарх отказались от нарочитого потребления роскоши и занялись помощью нуждающимся. Надеюсь на чудо божье. Думаю над идеей приехать в Екатеринбург и спокойно пообщаться с Русланом о религии и Боге. Если он сам будет не против», — добавил священник.

Прокомментировал Кураев и конкретно приговор Соколовскому. «Во-первых, само появление такой статьи „Защита чувств верующих“ — это неправильно. Чувства у каждого индивидуальны, и экспертизу по ним проводить нельзя. Во-вторых, мне стыдно, что мы живем в стране, где люди радуются условному сроку. Это ненормально. До чего же мы страну довели?» — возмутился Кураев.

Получить комментарии представителей Екатеринбургской епархии не удалось.

Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге, был осужден на 3,5 года условно.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.Ru»
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