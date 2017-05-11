15:12 11 мая 2017 11

Диакон Кураев возмущен действиями Екатеринбургской епархии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Протодиакон Андрей Кураев считает, что под обвинение в оскорблении чувств верующих попадает скорее Екатеринбургская епархия, чем блогер Руслан Соколовский.

«Само дело Соколовского и суд над ним породили у многих верующих крайне негативное отношение к церкви. Виновата в этом Екатеринбургская епархия. Это же надо было умудриться найти этого юношу, видеоблог которого никто, кроме его мамы, не знал два года назад, и из этого такое шоу сделать. Умный педагог не реагирует на каждую глупость ребенка. Нужно что-то пропустить мимо ушей, где-то закрыть глаза, а не рыскать по дневникам и телефонам в поисках повода для того, чтобы надрать уши», — заметил священнослужитель в беседе с корреспондентом «URA.RU».

По мнению диакона, наладить отношения между сочувствующей Соколовскому молодежью и церковью будет очень сложно. «Словами тут уже ничего не исправишь. Нужны дела. Например, чтобы высшее духовенство и патриарх отказались от нарочитого потребления роскоши и занялись помощью нуждающимся. Надеюсь на чудо божье. Думаю над идеей приехать в Екатеринбург и спокойно пообщаться с Русланом о религии и Боге. Если он сам будет не против», — добавил священник.

Прокомментировал Кураев и конкретно приговор Соколовскому. «Во-первых, само появление такой статьи „Защита чувств верующих“ — это неправильно. Чувства у каждого индивидуальны, и экспертизу по ним проводить нельзя. Во-вторых, мне стыдно, что мы живем в стране, где люди радуются условному сроку. Это ненормально. До чего же мы страну довели?» — возмутился Кураев.

Получить комментарии представителей Екатеринбургской епархии не удалось.

Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге, был осужден на 3,5 года условно.