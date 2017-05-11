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11 мая 2017
13:18  11 мая 2017 0

Срочно! Блогеру Соколовскому дали условный срок

Продление меры пресечения Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Ближайшие годы Руслан Соколовский не может посещать массовые мероприятияФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу блогера Соколовского, ловившего покемонов в Храме на Крови и обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Свой вердикт судья огласил только что: условный срок — 3,5 года, — передает корреспондент «URA.RU» из зала суда. Соколовский не может менять место жительства и посещать массовые мероприятия.

«Исправление виновного возможно без реального отбытия наказания», — заявила судья Екатерина Шопоняк. Применение статьи 73 УК РФ (условный срок) возможно в совокупности с другими видами наказания.

Блогер Руслан Соколовский прославился после ролика о ловле покемонов в Храме на Крови Екатеринбурга. После проверки ФСБ провела у него дома обыск, блогера задержали, а затем арестовали. В общей сложности он провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно (встречался с девушкой в нарушение условий содержания под домашним арестом).

Соколовский обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменялось приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры). «URA.RU» вело ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с приговора блогеру.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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