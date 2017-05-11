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11 мая 2017
22:02  11 мая 2017 0

Новости «URA.RU» работают! Следователи заинтересовались гнилыми домами для детей-сирот на Урале

Совет по туризму Дубровский Челябинск, чиновник, портфель
В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за приемку жилья для сиротФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление СКР по Свердловской области проведет доследственную проверку после публикации «URA.RU» о некачественном жилье, предоставленном детям-сиротам в селе Махнево. Из-за того, что дома буквально гнили изнутри, нескольким семьям пришлось их покинуть.

«В рамках проверочных мероприятий будут выясняться, в полном ли объеме строительная компания выполнила взятые на себя обязательства по возведению указанных домов. Кроме того, будет выясняться правомерность действий должностных лиц, ответственных за приемку указанного жилья по окончании строительства», — сказано в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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Речь идет о трех двухквартирных домах, которые были построены на улице Молодежной в селе Махнево. Людям пришлось бросить жилье из-за невозможности там жить. Несмотря на то, что внешне дома выглядят неплохо, внутри они оказались гнилыми.

Одна из семей, которая из-за сырости из холода была вынуждена постоянно пользоваться электрическим тэном, за три месяца получила счет на 38 тысяч рублей. Супруги бросили дом и теперь живут с детьми на съемной квартире.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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