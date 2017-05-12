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12 мая 2017
11 мая 2017
02:42  12 мая 2017 0

На Сахалине мэр Гусев пойдет под суд за незаконную охоту на гусей

Животные. Челябинск, гусь
Мэр Охи, известный как рьяный защитник природы, попался на браконьерствеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр сахалинского города Оха Сергей Гусев попался на браконьерстве. Инспекторы министерства лесного и охотничьего хозяйства обнаружили у него четырех подстреленных гусей.

«7 мая во время планового рейда инспекторами министерства лесного и охотничьего хозяйства и сотрудниками СОБР в Охинском районе были задержаны пятеро охотников. При проверке документов выяснилось, что один из задержанных — недавно избранный мэр муниципального образования Сергей Гусев. В контейнере у охотников были обнаружены два белолобых гуся и два гуменника. По закону, сезон охоты на пернатую дичь в Охинском районе начинается 13 мая», — сообщили ТАСС в региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

На нарушителей были составлены протоколы, у браконьеров изъяты пять гладкоствольных ружей. Материалы по нарушению Административного кодекса готовятся к передаче в суд. Согласно законодательству, нарушителей ждет отлучение от охоты на срок от одного до двух лет.

Как сообщает информагентство SakhaNews, Сергей Гусев участвовал в выборах под флагом КПРФ. 12 марта он победил на досрочных выборах главы района.

Сергей Гусев известен в регионе как рьяный защитник природы. Сам он свою вину в браконьерстве не признает.

Наталья Володина
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