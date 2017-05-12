07:28 12 мая 2017 0

Самолеты выполняли штатные операции в международном пространстве над Черным морем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь ВМС США Памела Кунце сообщила о том, что российский истребитель СУ-27 пролетел на расстоянии шести метров от разведывательного американского самолета P-8A Poseidon.

«Встреча» прошла в международном воздушном пространстве над Черным морем 9 мая, когда «Посейдон» выполнял штатную операцию. По мнению пилота американского развездчика, взаимодействие двух самолетов было безопасным и профессиональным, сообщает RT.

В начале мая сообщалось о другом «тесном взаимодействии» самолетов России и Америки, когда 4 мая американские истребители F-22 поднялись в воздух для перехвата двух стратегических российских бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35 в воздушном пространстве над Аляской.

Тогда Минобороны России подчеркнуло, что полет истребителей проходил вдоль Алеутских островов, был плановым и выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и без нарушения границ других государств.