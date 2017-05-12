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12 мая 2017
Главные новости 
08:33  12 мая 2017 0

Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018

Символы Чемпионата мира по футболу 2018. Екатеринбург, футбольный мяч, атрибутика, russia2018, чм2018, сувенирка чм-2018, чемпионат мира по футболу
Украинские болельщики останутся без спортивного праздникаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил о том, что намерен приложить усилия для отказа от трансляции футбольных матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Руководитель компании намерен оставить украинских болельщиков без главного спортивного праздника следующего года даже ценой собственной отставки, передает «Рен-ТВ». «Мы этого показывать не будем», — категорично заявил Аласания.

Сейчас в городах России идет активная подготовка к ЧМ-2018 по футболу. Один из стадионов строится в Екатеринбурге, где состоятся несколько матчей.

Лев Истомин
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