Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018

08:33 12 мая 2017 0

Украинские болельщики останутся без спортивного праздника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил о том, что намерен приложить усилия для отказа от трансляции футбольных матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Руководитель компании намерен оставить украинских болельщиков без главного спортивного праздника следующего года даже ценой собственной отставки, передает «Рен-ТВ». «Мы этого показывать не будем», — категорично заявил Аласания.

Сейчас в городах России идет активная подготовка к ЧМ-2018 по футболу. Один из стадионов строится в Екатеринбурге, где состоятся несколько матчей.