В Британии экс-супруга выходца из России получит рекордную компенсацию

09:30 12 мая 2017 1

Женщина получит почти половину семейных активов Фото: Pixabay

Суд Великобритании постановил выплатить по окончанию бракоразводного процесса выходцу из России своей бывшей жене около 453 млн фунтов стерлингов, что стало рекордной суммой за всю историю Соединенного королевства.

Бывшая супруга получила 41,5% от всех семейных активов. Мужчина не стал оспаривать дело, процесс по которому должен был стартовать в конце мая. Экс-супруг после развода намерен вернуться в Россию, из-за чего у его бывшей жены могут возникнуть проблемы с получением компенсации, пишет RT.

Имена участников бракоразводного процесса не разглашаются, так как женщина опасается за собственную безопасность. Известно, что суд разводил 61-летнего выходца с Кавказа и его 44-летнюю супругу, у которых есть двое детей.

Пара познакомилась в 1989 году, переехав в Лондон через четыре года после создания семьи.