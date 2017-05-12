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Главные новости Курганской области
10:16  12 мая 2017 0

В курганской клинике пластической хирургии скончалась пациентка

Клипарт, медицина, врачи, хирургия, операция
Женщине стало плохо во время операцииФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане в клинике пластической хирургии Persona Nova скончалась 40-летняя пациентка. По предварительным данным, причиной мог стать оторвавшийся тромб.

Следственный комитет Курганской области проводит проверку по факту гибели заведующей курганского детсада Светланы Гневашевой, сообщает портал «Область 45». Официальных комментариев от представителей ведомства «URA.RU» оперативно получить не удалось.

По словам близких, в тяжелом состоянии пациентка оказалась уже в операционной. Руководитель клиники Марина Ермакова пока на рабочем месте не появилась, сотрудники клиники от комментариев отказываются.

Татьяна Жаткина
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